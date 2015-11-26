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Apocalyptica

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2 дек 2018 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

18 ноя 2018 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

29 май 2018 : 		 APOCALYPTICA отправятся в студию зимой

4 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

14 ноя 2017 : 		 Новое видео APOCALYPTICA на основе ДНК Финляндии

20 окт 2017 : 		 APOCALYPTICA приедет в Россию с большим туром

18 окт 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от APOCALYPTICA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

23 июн 2017 : 		 Нового альбома APOCALYPTICA не будет до конца 2018 года

27 фев 2017 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

2 авг 2016 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

21 июл 2016 : 		 Профессиональное видео выступления APOCALYPTICA

14 июн 2016 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

11 май 2016 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

7 дек 2015 : 		 APOCALYPTICA исполнили гимн России

19 ноя 2015 : 		 APOCALYPTICA исполнила тему из "Angry Birds"

16 ноя 2015 : 		 Участники APOCALYPTICA создали оперу

3 ноя 2015 : 		 APOCALYPTICA о METALLICA

22 окт 2015 : 		 Видео с текстом от APOCALYPTICA

30 сен 2015 : 		 APOCALYPTICA о туре мечты

9 июл 2015 : 		 Музыканты APOCALYPTICA любят быть голыми

11 июн 2015 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

28 май 2015 : 		 APOCALYPTICA в NP Session

4 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA

17 апр 2015 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

14 мар 2015 : 		 Новая песня APOCALYPTICA
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|||| 2 дек 2018

Концертное видео APOCALYPTICA



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Группа APOCALYPTICA, двадцать лет назад выпустившая альбом "Plays Metallica By Four Cellos", проданный тиражом более полутора миллионов копий, седьмого декабря на 2Cd+DVD и в цифровом варианте выпустит концертный релиз "Plays Metallica By Four Cellos", запись которого проходила на престижном финском Savonlinna Opera Festival.

Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Enter Sandman", доступен ниже.



APOCALYPTICA: 'Enter Sandman' Video From 'Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos - A Live Performance'








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