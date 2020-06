14 июн 2020



Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA



Профессиональное видео с выступления группы APOCALYPTICA, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2017, доступно для просмотра ниже. В ролике можно увидеть исполнение композиции METALLICA "For Whom The Bell Tolls"







