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Apocalyptica

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14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

15 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

27 апр 2020 : 		 Стрим от APOCALYPTICA

18 мар 2020 : 		 Лидер APOCALYPTICA о коронавирусе

8 мар 2020 : 		 Вокалист SABATON в новом видео APOCALYPTICA

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA с участием вокалистки AMARANTHE

10 янв 2020 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

19 дек 2019 : 		 Барабанщик APOCALYPTICA: «На новом альбоме мы вернулись к корням»

13 дек 2019 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

1 ноя 2019 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

4 окт 2019 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA выйдет зимой

1 июл 2019 : 		 APOCALYPTICA подписали контракт с SILVER LINING MUSIC

4 июн 2019 : 		 APOCALYPTICA завершили работу над полностью инструментальным альбомом

5 апр 2019 : 		 Видео из DVD APOCALYPTICA

9 фев 2019 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

15 дек 2018 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

2 дек 2018 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

18 ноя 2018 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

29 май 2018 : 		 APOCALYPTICA отправятся в студию зимой

4 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

14 ноя 2017 : 		 Новое видео APOCALYPTICA на основе ДНК Финляндии

20 окт 2017 : 		 APOCALYPTICA приедет в Россию с большим туром

18 окт 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от APOCALYPTICA
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|||| 14 июн 2020

Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA



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Профессиональное видео с выступления группы APOCALYPTICA, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2017, доступно для просмотра ниже. В ролике можно увидеть исполнение композиции METALLICA "For Whom The Bell Tolls"

APOCALYPTICA Performs METALLICA's "For Whom The Bell Tolls" At Hellfest 2017; HQ Video



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