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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 35
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Apocalyptica

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Виолончелист APOCALYPTICA не считает, что новым группам сейчас легко



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Виолончелист APOCALYPTICA Paavo Lötjönen в недавнем интервью ответил на вопрос о том, считает ли он, что молодым группам сейчас легче оказаться в центре внимания чем раньше:

«Нет, не совсем. Я бы сказал, что мне очень печально за начинающие группы. Нынче так сложно начать гастролировать и получить деньги на гастроли. Нам повезло, что мы уже делали это в прошлом. Сейчас же сделать это профессией сложно... И люди привыкли получать всё бесплатно, а это несколько проблематично, если вы действительно хотите создавать нормальные шоу и жить этим, потому что многие группы, начинающие группы, занимаются другой работой на стороне и не могут сконцентрироваться на игре и создании музыки. Только отдельные счастливчики».

Коснувшись того факта, что технологии производства и записи становятся всё более доступными, в результате чего количество начинающих музыкантов, загружающих свои композиции на Spotify, резко возросло, что привело к перенасыщению, изменившему ландшафт музыкальной индустрии, он добавил:

«В каком-то смысле это фантастика, что можно распространять свою музыку по всему миру. Но дело в том, что каждый день Spotify выпускает 140 000 новых песен — каждый день. Как вас могут найти там, если вы новичок? А если вы подписаны на крупные звукозаписывающие компании, например, на большие лейблы, то даже если они заключат с вами контракт, то затем заберут и все ваши деньги в будущем».




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