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PERTTU KIVILAAKSO плакал, когда слушал запись Клиффа



Виолончелист APOCALYPTICA PERTTU KIVILAAKSO в недавнем интервью Metal-Roos обсудил кавер-версию песни METALLICA "The Call Of Ktulu", которая содержит басовые партии Клиффа Бёртона, трагически погибшего в автокатастрофе в 1986 году:



«Да, это оригинальная запись. На самом деле аранжировку сделал Eicca [Toppinen] из APOCALYPTICA, и у него возникла безумная идея: "А что если мы сделаем аранжировку поверх записи Клиффа?" И, конечно, нам пришлось просить разрешения у семьи Бёртонов, но они очень поддержали нас и одобрили эту идею. И вообще весь лагерь METALLICA, начиная с Lars'a [Ulrich'a, барабанщикп METALLICA], заявил: "Это прекрасно".



Это большая честь. Мы хотели отдать дань уважения Клиффу Бёртону, который является одним из самых инновационных и удивительных творцов определённых металлических басовых звуков и всего остального. Затем мы прослушали его партии до конца — его эффекты whammy и очень сложную игру. А когда мы начали играть поверх этого, то почувствовали духовный подъём. Это было невероятно. У меня текли слёзы, не раз и не два, а много-много раз, пока я был в студии и думал об этом, и у меня было ощущение, будто всё это просто нереально. Нет слов, чтобы описать, каково это — создавать музыку с Бёртоном, реагируя на его действия. И я имитировал его игру для своего соло. Потому что самое смешное, что Бёртон считал себя соло-басистом. Он играл нетипично, и не оставался всё время в низком регистре. Он всё время исполнял соло, крутые пассажи и всё такое. И отразить это в студии было просто здорово. А ещё мы получили разрешение на использование этой записи в живом шоу, и это ещё один замечательный аспект. Я всё ещё могу вывести Бёртона на сцену. У нас есть небольшое видео с его участием. Так что он действительно присутствует во всём этом. И для всех нас, кто любит этого чувака и любит его наследие, это настоящий праздник, от которого бегут мурашки по коже. И я надеюсь, что люди испытают те же чувства, что и мы, потому что в этом очень много любви и уважения к их музыке и историческим событиям. Именно это мы и пытаемся сделать. Мы вносим свой маленький вклад в то, что и так феноменально. И мы молимся, чтобы не испортить его. [Смеётся]».







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