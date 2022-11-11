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Apocalyptica

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Новый альбом APOCALYPTICA не раньше 2024



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Eicca Toppinen в рамках недавней беседы ответил на вопрос, когда поклонники вправе ожидать новую пластинку APOCALYPTICA:

«Мне трудно сказать, потому что сейчас мы только что выпустили EP ["Metal Classic, Classic Metal"]. Возможно, в декабре или январе — я не могу назвать точную дату — будет следующая композиция; это будет песня с вокалом. И я пока не могу сказать, что это будет. Но она обязательно выйдет, а в следующем году мы планируем другие синглы. Я бы предположил, что следующий альбом выйдет не раньше 24-го года — полноценный альбом.

Мы в каком-то плане идем разными путями, потому что цифровой мир дает тебе возможность, это не старый добрый и проверенный путь, когда ты выпускаешь альбом, потом два или три года гастролируешь, а потом выпускаешь новый альбом. Сейчас все уже не так. Современный мир требует, в некотором смысле, постоянно представлять что-то новое и свежее. И у нас есть мир классических каверов, есть мир оригинальных инструментальных композиций APOCALYPTICA, а еще есть мир оригинальных вокальных композиций APOCALYPTICA. У нас есть своего рода три направления, которыми мы и следуем. В то же время, когда мы работаем над новым альбомом, мы также работаем... Именно поэтому альбом всегда немного больше похож на концепцию — он представляет собой один тип полноценной структурной идеи — и мы не хотим придерживаться только этой концепции. Даже [пока] мы идем к единой структуре альбома, мы хотим сохранить и другие пути. Так что пока очень трудно сказать, что именно и в каком порядке будет происходить».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 ноя 2022
father
Cell-0 был хорош
11 ноя 2022
Saint Portnoy
Да там выше Нергал уже всем сказал - на нормальную работу и путешествовать! Не надо вот этого всего опять начинать.

просмотров: 273

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