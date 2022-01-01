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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 16
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют 8
*Новое видео RAMMSTEIN 7
*Новое видео XANDRIA 7
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 6
*Умер клавишник DEPECHE MODE 6
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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 16
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
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*

Apocalyptica

*



31 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

16 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

15 апр 2022 : 		 APOCALYPTICA думают о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

18 мар 2022 : 		 GEEZER BUTLER в новом сингле APOCALYPTICA

7 мар 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

20 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA исполнили трек с ISMO ALANKO

11 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA записали трек с ISMO ALANKO

26 ноя 2021 : 		 Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023

14 июл 2021 : 		 APOCALYPTICA запускает свой собственный бренд кофе

15 июн 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

8 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

26 апр 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

16 апр 2021 : 		 Стрим от APOCALYPTICA

15 апр 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA: видео

6 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

8 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

25 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

10 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

21 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

15 дек 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню SEPULTURA

7 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA
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Концертное видео APOCALYPTICA



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APOCALYPTICA опубликовала концертное видео на композицию "Shadowmaker", съёмки видео проходили в рамках Graspop Metal Meeting 2016.

APOCALYPTICA Perform




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