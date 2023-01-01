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*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Apocalyptica

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14 май 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

2 май 2023 : 		 APOCALYPTICA исполняет трек SEPULTURA

23 апр 2023 : 		 APOCALYPTICA выпустит концептуальный альбом

17 апр 2023 : 		 Участник APOCALYPTICA заявил, что группа будет выпускать синглы до выхода нового альбома

27 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

13 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

7 фев 2023 : 		 APOCALYPTICA исполнила песню с вокалисткой EPICA

23 дек 2022 : 		 Лидер APOCALYPTICA о сотрудничестве с вокалисткой EPICA

17 дек 2022 : 		 Вокалистка EPICA в новом видео APOCALYPTICA

11 ноя 2022 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA не раньше 2024

7 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к APOCALYPTICA

12 сен 2022 : 		 «Полёт шмеля» от APOCALYPTICA

15 июл 2022 : 		 Пятая симфония от APOCALYPTICA

20 июн 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

3 июн 2022 : 		 Болеро от APOCALYPTICA

31 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

16 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

15 апр 2022 : 		 APOCALYPTICA думают о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

18 мар 2022 : 		 GEEZER BUTLER в новом сингле APOCALYPTICA

7 мар 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

20 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA исполнили трек с ISMO ALANKO

11 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA записали трек с ISMO ALANKO

26 ноя 2021 : 		 Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023
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|||| 14 май 2023

Концертное видео APOCALYPTICA



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"Rise", концертное видео группы APOCALYPTICA, доступно для просмотра ниже. Съёмки проходили в рамках Tuska Utopia 2020.

APOCALYPTICA Share Performance Of "Rise" From Tuska Utopia 2020; Pro-Shot Video Available




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