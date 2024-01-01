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*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
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Apocalyptica

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|||| 15 янв 2024

Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA



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'Call My Name', концертное видео APOCALYPTICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в новый концертный релиз Live In Helsinki St. John's Church:

"Intro To The Mind"
"Deathzone"
"Sacra"
"Kaamos"
"Call My Name"
"Ruska"
"On The Rooftop With Quasimodo"
"Perttu Solo"
"Bittersweet"
"Rise"
"In Memoriam / Stroke"
"Mikko's Psalm 555/382"
"Scream For The Silent"
"Čohkka / Cortege"
"Dead Man's Eyes"
"Worlds Collide"
"Coma"
"Farewell"
"Nothing Else Matters"
"Conquest Of Paradise"

APOCALYPTICA Share Video Of 2021 "Call My Name" Live Performance At Helsinki's St. John's Church




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