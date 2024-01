15 янв 2024



Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA



'Call My Name', концертное видео APOCALYPTICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошел в новый концертный релиз Live In Helsinki St. John's Church:



"Intro To The Mind"

"Deathzone"

"Sacra"

"Kaamos"

"Call My Name"

"Ruska"

"On The Rooftop With Quasimodo"

"Perttu Solo"

"Bittersweet"

"Rise"

"In Memoriam / Stroke"

"Mikko's Psalm 555/382"

"Scream For The Silent"

"Čohkka / Cortege"

"Dead Man's Eyes"

"Worlds Collide"

"Coma"

"Farewell"

"Nothing Else Matters"

"Conquest Of Paradise"







+0 -0



просмотров: 231