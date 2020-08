сегодня



LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA



APOCALYPTICA двадцать первого августа выпустит новый сингл "Talk To Me", в записи которого принимала участие вокалистка HALESTORM Lzzy Hale.





Do you want to know who will be featured on our new single "Talk To Me"? It is the amazing Lzzy Hale of Halestorm⚡ You can now pre-save the song here: https://t.co/CIiaSK1BFb pic.twitter.com/redQRrG56u — Apocalyptica (@apocalypticafi) August 17, 2020





