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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 34
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Apocalyptica

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7 апр 2022 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

18 мар 2022 : 		 GEEZER BUTLER в новом сингле APOCALYPTICA

7 мар 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

20 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA исполнили трек с ISMO ALANKO

11 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA записали трек с ISMO ALANKO

26 ноя 2021 : 		 Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023

14 июл 2021 : 		 APOCALYPTICA запускает свой собственный бренд кофе

15 июн 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

8 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

26 апр 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

16 апр 2021 : 		 Стрим от APOCALYPTICA

15 апр 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA: видео

6 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

8 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

25 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

10 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

21 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

15 дек 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню SEPULTURA

7 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

23 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

15 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

10 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

1 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA
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|||| сегодня

Новое видео APOCALYPTICA



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APOCALYPTICA представила видео на композицию "I'll Get Through It", в записи которой принимали участие Franky Perez и Geezer Butler из BLACK SABBATH.




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