28 фев 2021



Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA



Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках Pol'and'Rock Festival 2016, доступно ниже. У вас есть возможность лицезреть исполнение композиции “Inquisition Symphony”.







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