26 апр 2021



APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA



Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках Pol'and'Rock Festival 2016, доступно ниже. Была исполнена композиция "Nothing Else Matters".

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