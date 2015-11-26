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Apocalyptica

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|||| 26 апр 2021

APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA



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Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках Pol'and'Rock Festival 2016, доступно ниже. Была исполнена композиция "Nothing Else Matters".

APOCALYPTICA Cover METALLICAвЂ™s "Nothing Else Matters" At Pol'and'Rock Festival 2016; Video



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

antonio.podnacco


27 апр 2021, 01:35		25 лет исполняют, и вот опять исполнили... Сенсация!

Xander


27 апр 2021, 01:38		Да, не помешало бы им что-то новое выучить))


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