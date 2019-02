сегодня



Концертное видео APOCALYPTICA



Группа APOCALYPTICA опубликовала видео из концертного издания "Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos - A Live Performance" на песню "The Unforgiven".



Этот концертный релиз вышел 7 декабря в цифре и в виде диджипака в формате 2CD+1DVD.



















