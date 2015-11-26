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Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA



Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках Pol'and'Rock Festival 2016, доступно ниже. У вас есть возможность лицезреть исполнение композиции “Master Of Puppets”.







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