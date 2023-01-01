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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 73
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Apocalyptica

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13 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

7 фев 2023 : 		 APOCALYPTICA исполнила песню с вокалисткой EPICA

23 дек 2022 : 		 Лидер APOCALYPTICA о сотрудничестве с вокалисткой EPICA

17 дек 2022 : 		 Вокалистка EPICA в новом видео APOCALYPTICA

11 ноя 2022 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA не раньше 2024

7 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к APOCALYPTICA

12 сен 2022 : 		 «Полёт шмеля» от APOCALYPTICA

15 июл 2022 : 		 Пятая симфония от APOCALYPTICA

20 июн 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

3 июн 2022 : 		 Болеро от APOCALYPTICA

31 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

16 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

15 апр 2022 : 		 APOCALYPTICA думают о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

18 мар 2022 : 		 GEEZER BUTLER в новом сингле APOCALYPTICA

7 мар 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

20 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA исполнили трек с ISMO ALANKO

11 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA записали трек с ISMO ALANKO

26 ноя 2021 : 		 Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023

14 июл 2021 : 		 APOCALYPTICA запускает свой собственный бренд кофе

15 июн 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

8 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

26 апр 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA
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|||| 13 фев 2023

Концертное видео APOCALYPTICA



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“Ashes Of The Modern World”, концертное видео группы APOCALYPTICA, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках Tuska Utopia 2020.

APOCALYPTICA Upload вЂњAshes Of The Modern WorldвЂќ From Tuska Utopia 2020




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