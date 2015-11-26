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APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA



Видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках фестиваля With Full Force 2018, в ходе которого группа исполнила песню "Battery" группы METALLICA, доступно для просмотра ниже.







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