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Apocalyptica

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10 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

1 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

13 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

5 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

29 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 авг 2020 : 		 LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA

19 авг 2020 : 		 LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA

20 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

15 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

27 апр 2020 : 		 Стрим от APOCALYPTICA

18 мар 2020 : 		 Лидер APOCALYPTICA о коронавирусе

8 мар 2020 : 		 Вокалист SABATON в новом видео APOCALYPTICA

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA с участием вокалистки AMARANTHE

10 янв 2020 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

19 дек 2019 : 		 Барабанщик APOCALYPTICA: «На новом альбоме мы вернулись к корням»

13 дек 2019 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

1 ноя 2019 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

4 окт 2019 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA выйдет зимой

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APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA



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Видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках фестиваля With Full Force 2018, в ходе которого группа исполнила песню "Battery" группы METALLICA, доступно для просмотра ниже.

APOCALYPTICA Performs METALLICA's



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Exceptional


10 ноя 2020, 12:34		А есть люди, кто может переслушать "Plays Metallica by Four Cellos" и не уснуть?
То шо кто-то не слышал этот альбом я даже не допускаю.

YNWA


10 ноя 2020, 12:38		С самого их появления считал этих ребят унылыми.
Ничего не поменялось.

hansi_hrb


10 ноя 2020, 13:05		То шо кто-то не слышал этот альбом я даже не допускаю.
--------------
я не слышал полностью. Только пару тройку песен.

Family Ghost


10 ноя 2020, 13:10		>>>APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

А они еще чем-то занимаются?

Exceptional


10 ноя 2020, 13:12		hansi_hrb, да пофиг, это тоже считается. У меня и вопрос-то подразумевает, что целиком его единицы слушали.

father


10 ноя 2020, 13:31		Я целиком слушал когда-то:) Но после того, как они стали играть с барабанами и гитарными примочками и сочинять свой материал, мысли переслушать первый альбом даже не появлялось. Reflections, Apocalyptica, Worlds Collide и 7th Symphony в принципе время от времени переслушиваю, нравится до сих пор. Новый тоже прикольный.

Claus


10 ноя 2020, 13:34		Первый целиком давно не слушал. Когда-то он мне нравился.

Svarg_1349


10 ноя 2020, 14:56		Ну у них была шикарная песня с Кори Тейлором.

https://www.youtube.com/watch?v=SXi0NSghf5Q&ab_channel=Apocalyptica

На этом все :)


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