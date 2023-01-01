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Участник APOCALYPTICA заявил, что группа будет выпускать синглы до выхода нового альбома



В новом интервью с Матиасом Артеага из чилийского веб-журнала Rock Legacy Eicca Toppinen из APOCALYPTICA ответил на вопрос, войдут ли недавно выпущенные синглы группы, включая "Rise Again", в следующий студийный альбом:



«На данный момент все они друг с другом не связаны. Потому что мы поняли, что современная культура релизов с цифровыми платформами позволяет нам выпускать разные релизы APOCALYPTICA в одно и то же время в разных форматах. Так что мы можем выпустить инструментальный альбом, затем сделать синглы с приглашёнными вокалистами, а после этого мы можем выпустить классический EP. В общем, мы можем делать много вещей одновременно.



На данный момент нет никаких планов... Эти синглы не являются частью альбома. Мы только начинаем работать над материалом для следующего альбома, который снова будет чем-то совершенно новым. И всё же мы собираемся выпускать синглы, пока не готов альбом. Так что мы хотим, чтобы у нас постоянно выходили какие-то песни».







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