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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 24
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Apocalyptica

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Участник APOCALYPTICA заявил, что группа будет выпускать синглы до выхода нового альбома



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В новом интервью с Матиасом Артеага из чилийского веб-журнала Rock Legacy Eicca Toppinen из APOCALYPTICA ответил на вопрос, войдут ли недавно выпущенные синглы группы, включая "Rise Again", в следующий студийный альбом:

«На данный момент все они друг с другом не связаны. Потому что мы поняли, что современная культура релизов с цифровыми платформами позволяет нам выпускать разные релизы APOCALYPTICA в одно и то же время в разных форматах. Так что мы можем выпустить инструментальный альбом, затем сделать синглы с приглашёнными вокалистами, а после этого мы можем выпустить классический EP. В общем, мы можем делать много вещей одновременно.

На данный момент нет никаких планов... Эти синглы не являются частью альбома. Мы только начинаем работать над материалом для следующего альбома, который снова будет чем-то совершенно новым. И всё же мы собираемся выпускать синглы, пока не готов альбом. Так что мы хотим, чтобы у нас постоянно выходили какие-то песни».




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