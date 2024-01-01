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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
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Apocalyptica

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8 июн 2024 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

7 июн 2024 : 		 Новая композиция APOCALYPTICA

5 июн 2024 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

1 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA о сотрудничестве с фронтменом METALLICA

17 май 2024 : 		 James Hetfield в новом видео APOCALYPTICA

14 май 2024 : 		 APOCALYPTICA готовят сюрприз

5 апр 2024 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

3 апр 2024 : 		 Как басист METALLICA стал гостем на альбоме APOCALYPTICA

31 мар 2024 : 		 PERTTU KIVILAAKSO о расставании APOCALYPTICA с ударником: «Пришел момент»

23 фев 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO в новом видео APOCALYPTICA

23 фев 2024 : 		 Группа APOCALYPTICA рассталась с барабанщиком

13 фев 2024 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

29 янв 2024 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

15 янв 2024 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

15 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео APOCALYPTICA

2 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

9 сен 2023 : 		 APOCALYPTICA планируют релиз на 2024 год

25 июл 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA 2010 года

20 июл 2023 : 		 Бокс-сет от APOCALYPTICA

31 май 2023 : 		 Участники APOCALYPTICA намерены выпустить концептуальный альбом

29 май 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

14 май 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

2 май 2023 : 		 APOCALYPTICA исполняет трек SEPULTURA

23 апр 2023 : 		 APOCALYPTICA выпустит концептуальный альбом

17 апр 2023 : 		 Участник APOCALYPTICA заявил, что группа будет выпускать синглы до выхода нового альбома

27 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA
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Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания



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Plays Metallica Vol. II, новый альбом APOCALYPTICA, доступен для прослушивания ниже.




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