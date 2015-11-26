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Apocalyptica

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26 ноя 2021 : 		 Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023

14 июл 2021 : 		 APOCALYPTICA запускает свой собственный бренд кофе

15 июн 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

8 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

26 апр 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

16 апр 2021 : 		 Стрим от APOCALYPTICA

15 апр 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA: видео

6 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

8 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

25 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

10 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

21 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

15 дек 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню SEPULTURA

7 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

23 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

15 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

10 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

1 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

13 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

5 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

29 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 авг 2020 : 		 LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA
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Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023



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Группа APOCALYPTICA опубликовала следующее сообщение:

«Нам более чем грустно от понимания того, что мы вынуждены снова перенести тур "The Epic Apocalypse". Но учитывая ухудшающуюся ситуацию с Covid по всей Европе, мы просто не можем провести эти концерты. Мы очень надеемся отыграть эти шоу в 2023 году, когда мы, надеюсь, сможем вернуться к выступлениям, как мы делали это до наступления столь нестабильных времен! Мы надеемся увидеть вас в ближайшее время! Оставайтесь в безопасности!»

APOCALYPTICA Postpone 2022 European Tour With EPICA To 2023



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