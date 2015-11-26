Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023

Группа APOCALYPTICA опубликовала следующее сообщение:
«Нам более чем грустно от понимания того, что мы вынуждены снова перенести тур "The Epic Apocalypse". Но учитывая ухудшающуюся ситуацию с Covid по всей Европе, мы просто не можем провести эти концерты. Мы очень надеемся отыграть эти шоу в 2023 году, когда мы, надеюсь, сможем вернуться к выступлениям, как мы делали это до наступления столь нестабильных времен! Мы надеемся увидеть вас в ближайшее время! Оставайтесь в безопасности!»
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