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Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023



Группа APOCALYPTICA опубликовала следующее сообщение:



«Нам более чем грустно от понимания того, что мы вынуждены снова перенести тур "The Epic Apocalypse". Но учитывая ухудшающуюся ситуацию с Covid по всей Европе, мы просто не можем провести эти концерты. Мы очень надеемся отыграть эти шоу в 2023 году, когда мы, надеюсь, сможем вернуться к выступлениям, как мы делали это до наступления столь нестабильных времен! Мы надеемся увидеть вас в ближайшее время! Оставайтесь в безопасности!»







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