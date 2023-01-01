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*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 25
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Apocalyptica

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APOCALYPTICA выпустит концептуальный альбом



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В новом интервью El Cuartel Del Metal Eicca Toppinen из финской группы APOCALYPTICA ответил на вопрос о том, планирует ли он и его коллеги по группе сотрудничать с какими-либо музыкантами после недавнего выпуска ряда синглов, включая "Rise Again", который вышел в декабре прошлого года:

«У нас есть одна песня, и мы ждём, когда певец появится в студии, чтобы доделать её. А потом у нас есть и другие идеи. А вообще в мае мы начнём записывать следующий альбом. Так что я сегодня весь день на репетициях. На самом деле я отправлюсь из Буэнос-Айреса в конце [южноамериканского] тура [30 апреля] в Лос-Анджелес, чтобы начать запись. Мы не собираемся делать это сразу. Мы хотим сделать это в течение этого года, и альбом выйдет где-то в следующем году. И даже сейчас мы сосредоточены на этом альбоме — это концептуальная пластинка. Я пока не буду раскрывать концепцию, но даже работая над альбомом, мы ещё работаем над другими песнями, которые хотим выпустить до выхода пластинки».

Что касается того, как APOCALYPTICA планирует распространять новую музыку, Eicca ответил:

«Современный мир сильно изменился. В прежние времена группы записывали альбом, а затем отправлялись в турне на три года или что-то в этом роде. Потом был небольшой перерыв, а затем приходилось начинать работу над следующим альбомом. И это был своего рода цикл выпуска альбома. Но сейчас кажется, что нужно выпускать музыку постоянно или регулярно, потому что этого требует современный мир. Необходимо быть активным. И это даже весело: гастроли, сочинение музыки, гастроли, сочинение музыки — не "или-или" — можно заниматься и тем, и другим одновременно. И мне нравятся перемены. Мне нравится, когда группа превращается из выступающей в творящую. Мне это очень нравится».




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