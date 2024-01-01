Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 49
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, чт... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 49
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
[= ||| все новости группы



*

Apocalyptica

*



14 июн 2024 : 		 Документальный ролик о создании нового альбома APOCALYPTICA

11 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA отметила выход альбома

8 июн 2024 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

7 июн 2024 : 		 Новая композиция APOCALYPTICA

5 июн 2024 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

1 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA о сотрудничестве с фронтменом METALLICA

17 май 2024 : 		 James Hetfield в новом видео APOCALYPTICA

14 май 2024 : 		 APOCALYPTICA готовят сюрприз

5 апр 2024 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

3 апр 2024 : 		 Как басист METALLICA стал гостем на альбоме APOCALYPTICA

31 мар 2024 : 		 PERTTU KIVILAAKSO о расставании APOCALYPTICA с ударником: «Пришел момент»

23 фев 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO в новом видео APOCALYPTICA

23 фев 2024 : 		 Группа APOCALYPTICA рассталась с барабанщиком

13 фев 2024 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

29 янв 2024 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

15 янв 2024 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

15 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео APOCALYPTICA

2 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

9 сен 2023 : 		 APOCALYPTICA планируют релиз на 2024 год

25 июл 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA 2010 года

20 июл 2023 : 		 Бокс-сет от APOCALYPTICA

31 май 2023 : 		 Участники APOCALYPTICA намерены выпустить концептуальный альбом

29 май 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

14 май 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

2 май 2023 : 		 APOCALYPTICA исполняет трек SEPULTURA

23 апр 2023 : 		 APOCALYPTICA выпустит концептуальный альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Документальный ролик о создании нового альбома APOCALYPTICA



zoom
APOCALYPTICA выпустили десятиминутное документальное видео и сообщили:

«Наш новый альбом Plays Metallica Vol. 2 вышел 7 июня. Это было невероятное путешествие, ведь этот альбом подчёркивает прошлое, настоящее и — кто знает — будущее APOCALYPTICA. Мы надеемся, что вы сможете увидеть и почувствовать, что это значит для нас, посмотрев этот документальный ролик».

APOCALYPTICA Release Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 Documentary; Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом