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Документальный ролик о создании нового альбома APOCALYPTICA



APOCALYPTICA выпустили десятиминутное документальное видео и сообщили:



«Наш новый альбом Plays Metallica Vol. 2 вышел 7 июня. Это было невероятное путешествие, ведь этот альбом подчёркивает прошлое, настоящее и — кто знает — будущее APOCALYPTICA. Мы надеемся, что вы сможете увидеть и почувствовать, что это значит для нас, посмотрев этот документальный ролик».







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