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*SLAYER вернулись! 68
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 22
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Apocalyptica

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|||| сегодня

Группа APOCALYPTICA рассталась с барабанщиком



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APOCALYPTICA опубликовала следующее сообщение:

«Некоторые из вас, возможно, уже видели, как мы играли без нашего барабанщика Mikko Siren в Бразилии и Мексике в начале этого года... или слышали какие-то слухи на этот счет. Мы с большим сожалением вынуждены сообщить вам, что мы полюбовно расстались с Mikko после 20 лет работы. Запись нашего грядущего альбома была нашим последним совместным достижением. Также мы хотим заверить всех вас, что мы — Eicca, Perttu и Paavo — продолжим существование как APOCALYPTICA. Мы желаем Mikko счастья и успехов во всем, к чему он стремится, во всех его будущих начинаниях!!!»




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23 фев 2024
Н
Наугад
Потеря потерь. Я наблюдал за этим шоуменом минимум четырежды - на концертах Микко работал как машина, живая машина. И даже ни разу не вызывал недоумения, не выглядел пятном среди тройки виолончелистов (иногда квартета).

Интересно, кто на замене? Точно не Портной. Но... вдруг Ломбардо?

Жаль. Чем он теперь займется интересно.

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