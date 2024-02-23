Группа APOCALYPTICA рассталась с барабанщиком

«Некоторые из вас, возможно, уже видели, как мы играли без нашего барабанщика Mikko Siren в Бразилии и Мексике в начале этого года... или слышали какие-то слухи на этот счет. Мы с большим сожалением вынуждены сообщить вам, что мы полюбовно расстались с Mikko после 20 лет работы. Запись нашего грядущего альбома была нашим последним совместным достижением. Также мы хотим заверить всех вас, что мы — Eicca, Perttu и Paavo — продолжим существование как APOCALYPTICA. Мы желаем Mikko счастья и успехов во всем, к чему он стремится, во всех его будущих начинаниях!!!»
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Интересно, кто на замене? Точно не Портной. Но... вдруг Ломбардо?
Жаль. Чем он теперь займется интересно.