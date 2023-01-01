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APOCALYPTICA планируют релиз на 2024 год



Музыканты APOCALYPTICA Perttu Kivilaakso и Eicca Toppinen в недавней беседе рассказали о том, как идет процесс работы над новым материалом:



Eica: «У нас уже было две сессии. Мы работаем в Лос-Анджелесе над новым альбомом и делаем его в разные периоды, то есть в несколько этапов. И мы работаем над этой задачей».



Perttu: «Вообще-то, это первый раз в истории, когда мы записываем альбом в [несколько разных] периодов. Мне очень нравится, что [у нас] есть трехнедельная [сессия], мы возвращаемся к концертам в это время, а затем продолжаем. Это совершенно другой подход и позволяет по-новому взглянуть на музыку».



Что касается возможной даты выхода нового LP APOCALYPTICA, Perttu сказал:



«Главная цель — выпустить его примерно в середине следующего года. А после этого мы отправимся в большое турне. И это будет здорово — просто потрясающе».







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