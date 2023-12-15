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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
*У DIMMU BORGIR есть шесть-восемь новых песен 14
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Apocalyptica

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15 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео APOCALYPTICA

2 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

9 сен 2023 : 		 APOCALYPTICA планируют релиз на 2024 год

25 июл 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA 2010 года

20 июл 2023 : 		 Бокс-сет от APOCALYPTICA

31 май 2023 : 		 Участники APOCALYPTICA намерены выпустить концептуальный альбом

29 май 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

14 май 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

2 май 2023 : 		 APOCALYPTICA исполняет трек SEPULTURA

23 апр 2023 : 		 APOCALYPTICA выпустит концептуальный альбом

17 апр 2023 : 		 Участник APOCALYPTICA заявил, что группа будет выпускать синглы до выхода нового альбома

27 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

13 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

7 фев 2023 : 		 APOCALYPTICA исполнила песню с вокалисткой EPICA

23 дек 2022 : 		 Лидер APOCALYPTICA о сотрудничестве с вокалисткой EPICA

17 дек 2022 : 		 Вокалистка EPICA в новом видео APOCALYPTICA

11 ноя 2022 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA не раньше 2024

7 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к APOCALYPTICA

12 сен 2022 : 		 «Полёт шмеля» от APOCALYPTICA

15 июл 2022 : 		 Пятая симфония от APOCALYPTICA

20 июн 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

3 июн 2022 : 		 Болеро от APOCALYPTICA

31 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

16 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA
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Вокалистка AMARANTHE в новом видео APOCALYPTICA



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What We're Up Against feat. Elize Ryd, новое видео APOCALYPTICA, доступно для просмотра ниже.




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15 дек 2023
rassol
На этом фото не хватает дивана.
15 дек 2023
Damien
Мне очень понравилось, удачный вышел симбиоз! (А дочь у меня и вовсе давняя фанатка AMARANTHE, сейчас ее позову — пущай башкой потрясет перед монитором. :-D)

просмотров: 232

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