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APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA



Видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках фестиваля With Full Force 2018, в ходе которого группа исполнила песню "Orion" группы METALLICA, доступно для просмотра ниже.







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