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Apocalyptica

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1 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

13 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

5 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

29 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 авг 2020 : 		 LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA

19 авг 2020 : 		 LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA

20 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

15 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

27 апр 2020 : 		 Стрим от APOCALYPTICA

18 мар 2020 : 		 Лидер APOCALYPTICA о коронавирусе

8 мар 2020 : 		 Вокалист SABATON в новом видео APOCALYPTICA

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA с участием вокалистки AMARANTHE

10 янв 2020 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

19 дек 2019 : 		 Барабанщик APOCALYPTICA: «На новом альбоме мы вернулись к корням»

13 дек 2019 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

1 ноя 2019 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

4 окт 2019 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA выйдет зимой

1 июл 2019 : 		 APOCALYPTICA подписали контракт с SILVER LINING MUSIC

4 июн 2019 : 		 APOCALYPTICA завершили работу над полностью инструментальным альбомом

5 апр 2019 : 		 Видео из DVD APOCALYPTICA
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APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA



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Видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках фестиваля With Full Force 2018, в ходе которого группа исполнила песню "Orion" группы METALLICA, доступно для просмотра ниже.

APOCALYPTICA Performs METALLICA's



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

grgr


1 ноя 2020, 16:35		Народ совсем отупел, слушают всякую хуергу и хлопают. Можно ещё на бутылках или на мусорных баках сбацать. Циркачи хуевы.

Gustaff


1 ноя 2020, 16:39		Неожиданная новость


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