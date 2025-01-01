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Концертное видео APOCALYPTICA



Группа APOCALYPTICA опубликовала концертное видео к композиции METALLICA For Whom The Bell Tolls, съемки которого проходили 12 ноября прошлого года в Брюсселе. http://www.apocalyptica.com







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