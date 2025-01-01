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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 29
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Apocalyptica

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10 мар 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

22 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

11 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

24 дек 2024 : 		 Рождественские мелодии от APOCALYPTICA

22 ноя 2024 : 		 Виолончелист APOCALYPTICA не считает, что новым группам сейчас легко

3 окт 2024 : 		 PERTTU KIVILAAKSO плакал, когда слушал запись Клиффа

14 июн 2024 : 		 Документальный ролик о создании нового альбома APOCALYPTICA

11 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA отметила выход альбома

8 июн 2024 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

7 июн 2024 : 		 Новая композиция APOCALYPTICA

5 июн 2024 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

1 июн 2024 : 		 APOCALYPTICA о сотрудничестве с фронтменом METALLICA

17 май 2024 : 		 James Hetfield в новом видео APOCALYPTICA

14 май 2024 : 		 APOCALYPTICA готовят сюрприз

5 апр 2024 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

3 апр 2024 : 		 Как басист METALLICA стал гостем на альбоме APOCALYPTICA

31 мар 2024 : 		 PERTTU KIVILAAKSO о расставании APOCALYPTICA с ударником: «Пришел момент»

23 фев 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO в новом видео APOCALYPTICA

23 фев 2024 : 		 Группа APOCALYPTICA рассталась с барабанщиком

13 фев 2024 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

29 янв 2024 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

15 янв 2024 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

15 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео APOCALYPTICA

2 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

9 сен 2023 : 		 APOCALYPTICA планируют релиз на 2024 год

25 июл 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA 2010 года
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Концертное видео APOCALYPTICA



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Группа APOCALYPTICA опубликовала концертное видео к композиции METALLICA For Whom The Bell Tolls, съемки которого проходили 12 ноября прошлого года в Брюсселе.




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