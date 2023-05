31 май 2023



Участники APOCALYPTICA намерены выпустить концептуальный альбом



В новом интервью чешскому Backstage TV Eicca Toppinen из финской группы APOCALYPTICA ответил на вопрос о том, могут ли поклонники ожидать новой музыки от него и его коллег по группе в ближайшем будущем:



«Новая музыка есть всегда. Много лет назад, когда мы готовились к работе над альбомом "Cell-0", мы поняли, что современный потоковый мир даёт нам возможность делать разные вещи в одно и то же время. Именно поэтому мы сделали "Cell-0" полностью инструментальным альбомом, потому что мы знали, что нам нравится делать и вокальные коллаборации, но нам не нужно втискивать всё в один релиз. Поэтому мы постоянно выпускаем только отдельные песни. После "Cell-0" мы выпустили "White Room" с Jacoby Shaddix'ом [из PAPA ROACH], мы выпустили "Talk To Me" [с Lzzy Hale из HALESTORM], мы сделали классический EP с "Bolero" [Мориса] Равеля. И вот последний релиз — "Rise Again" с Simone Simons [EPICA]. И сейчас мы работаем над ещё одной вокальной песней с европейской певицей. Надеюсь, композиция выйдет летом. А в мае мы начнём записывать новый альбом. Он выйдет где-то в конце следующего года. Поскольку мы постоянно находимся в турне, поэтому мы записываем альбом в промежутках между гастролями за несколько разных периодов. Я пока не могу раскрыть концепцию, но это будет концептуальный альбом. И это будет интересно. Было интересно готовить материал для него. Но мы постоянно выпускаем новую музыку; скажем, каждый год выходит четыре релиза».



Насчёт процесса сочинения песен в APOCALYPTICA Eicca рассказал:



«Большую часть оригинальной музыки написал я, много сделал Perttu [Kivilaakso], и Mikko [Sirén, ударные] тоже сочинил несколько отличных песен. Так что они немного отличаются друг от друга. Я много сочиняю в соавторстве, особенно когда мы работаем над песнями с вокалом. Я работаю в команде с очень хорошими авторами песен, чтобы получить наилучший результат от написанной музыки.



Обычно когда мы создаём оригинальную музыку, практически каждый, кто сочиняет музыку, делает это удалённо. Конечно, мы вместе делаем окончательную аранжировку, но это довольно независимый процесс. Но сейчас, например, мы работаем над некоторыми аранжировками и тому подобными вещами, над чем мы обычно работаем больше как группа. Так что всё происходит по-разному. Нет общего правила, как всё делать. И на самом деле мы хотим постоянно нарушать правила, потому что суть APOCALYPTICA и главная причина, по которой мы до сих пор существуем, заключается в том, что мы постоянно ищем что-то новое — новые способы создавать музыку; не оставаться в нашей зоне комфорта; не делать только то, что мы уже умеем... И поэтому нет определённой формулы. Так что это поддерживает творческий потенциал и делает новую музыку захватывающей для нас».







