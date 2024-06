сегодня



Новая песня APOCALYPTICA



"The Call of Ktulu" features the original bassline laid down by METALLICA bassist Cliff Burton, новая песня группы APOCALYPTICA, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2", выходящего седьмого июня на Throwdown Entertainment:



01. Ride The Lightning

02. St Anger

03. The Unforgiven II

04. Blackened

05. The Call Of Ktulu (in memory of Cliff Burton)

06. The Four Horsemen (featuring Robert Trujillo)

07. Holier Than Thou

08. To Live Is To Die

09. One

10. One (Instrumental)







