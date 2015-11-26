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APOCALYPTICA запускает свой собственный бренд кофе



Финские виолончелисты APOCALYPTICA создали свою марку кофе.



Культовая симфо-металл-группа находится на передовой своего жанра уже почти 30 лет. Apocalyptica Coffee появится в честь последнего альбома группы, "Cell-0", и предстоящих концертных выступлений.



APOCALYPTICA выбрала кофе 50/60 от Helsinki Coffee Roastery в качестве своего первого собственного кофе. Как и почему они выбрали этот кофе, спросите вы? Это было сделано путём дегустации. По их мнению, именно этот кофе лучше всего выражает APOCALYPTICA.



Кофе Apocalyptica поставляется в чёрном глянцевом пакете с официальной этикеткой группы. Это идеальный эспрессо с традиционным вкусом. Прекрасно сочетается с латте, а также с крепким напитком в виде дижестива.















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