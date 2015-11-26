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Apocalyptica

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23 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

15 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

10 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

1 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

13 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

5 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

29 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

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|||| сегодня

APOCALYPTICA запускает свой собственный бренд кофе



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Финские виолончелисты APOCALYPTICA создали свою марку кофе.

Культовая симфо-металл-группа находится на передовой своего жанра уже почти 30 лет. Apocalyptica Coffee появится в честь последнего альбома группы, "Cell-0", и предстоящих концертных выступлений.

APOCALYPTICA выбрала кофе 50/60 от Helsinki Coffee Roastery в качестве своего первого собственного кофе. Как и почему они выбрали этот кофе, спросите вы? Это было сделано путём дегустации. По их мнению, именно этот кофе лучше всего выражает APOCALYPTICA.

Кофе Apocalyptica поставляется в чёрном глянцевом пакете с официальной этикеткой группы. Это идеальный эспрессо с традиционным вкусом. Прекрасно сочетается с латте, а также с крепким напитком в виде дижестива.

APOCALYPTICA Launches Its Own Brand Of Coffee






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


14 июл 2021, 11:20		Финским кофе говорят хорошо запивать белорусские креветки . А вообще конечно много ума не надо закупить по дешёвке где то на складах залежалый третьесортный кофе и тупо приклеить на пачки свою картинку с лого. Окупится ли эта авнтюра ? Очень надеюсь что нет .


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