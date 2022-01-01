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Вокалистка EPICA в новом видео APOCALYPTICA



"Rise Again" feat. Simone Simons, новое видео группы APOCALYPTICA, доступно для просмотра ниже. Это новая версия инструментальной композиции Rise, которая вышла на альбоме "Cell-0".







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