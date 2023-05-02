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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Apocalyptica

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2 май 2023 : 		 APOCALYPTICA исполняет трек SEPULTURA

23 апр 2023 : 		 APOCALYPTICA выпустит концептуальный альбом

17 апр 2023 : 		 Участник APOCALYPTICA заявил, что группа будет выпускать синглы до выхода нового альбома

27 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

13 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

7 фев 2023 : 		 APOCALYPTICA исполнила песню с вокалисткой EPICA

23 дек 2022 : 		 Лидер APOCALYPTICA о сотрудничестве с вокалисткой EPICA

17 дек 2022 : 		 Вокалистка EPICA в новом видео APOCALYPTICA

11 ноя 2022 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA не раньше 2024

7 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к APOCALYPTICA

12 сен 2022 : 		 «Полёт шмеля» от APOCALYPTICA

15 июл 2022 : 		 Пятая симфония от APOCALYPTICA

20 июн 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

3 июн 2022 : 		 Болеро от APOCALYPTICA

31 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

16 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

15 апр 2022 : 		 APOCALYPTICA думают о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

18 мар 2022 : 		 GEEZER BUTLER в новом сингле APOCALYPTICA

7 мар 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

20 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA исполнили трек с ISMO ALANKO

11 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA записали трек с ISMO ALANKO

26 ноя 2021 : 		 Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023

14 июл 2021 : 		 APOCALYPTICA запускает свой собственный бренд кофе
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APOCALYPTICA исполняет трек SEPULTURA



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"Refuse/Resist", концертное видео группы APOCALYPTICA, доступно для просмотра ниже. Съёмки проходили в рамках Tuska Utopia 2020.

APOCALYPTICA Share Performance Of SEPULTURA's




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2 май 2023
M
Mad Katz
Вроде профучилища позаканчиаали, да медведь по мозгам прошёлся жёстко, даже живьём уныло.

просмотров: 357

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