21 авг 2020



LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA



APOCALYPTICA выпустили новый сингл "Talk To Me", в записи которого принимала участие вокалистка HALESTORM Lzzy Hale.



Eicca Toppinen: «После долгих лет дружбы мы более чем счастливы выпустить песню вместе с удивительной Lzzy из HALESTORM.



У нас давно была задумка насчет этого трека и и мы просто ждали подходящего момента чтобы ее закончить ее, а а участие в нем Lizzy стало настоящей сбывшейся мечтой. Мы хотим поблагодарить ее и всю команду HALESTORM за их большую работу и дружбу».



Lizzy: "Мы с APOCALYPTICA много лет обсуждали варианты совместной работы и последний раз, когда я видела Eicca в Хельсинки, на фестивале Tuska в 2019 году, он предложил идею, которая в итоге стала реальностью. Я очень рада, что мир услышит этот трек. И огромное спасибо всем из APOCALYPTICA за то, что мы дружим столько лет и что позвали меня принять участие в проекте!»



















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