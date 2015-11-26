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Apocalyptica

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21 авг 2020 : 		 LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA

19 авг 2020 : 		 LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA

20 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

15 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

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18 мар 2020 : 		 Лидер APOCALYPTICA о коронавирусе

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18 фев 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA с участием вокалистки AMARANTHE

10 янв 2020 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

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13 дек 2019 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

1 ноя 2019 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

4 окт 2019 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA выйдет зимой

1 июл 2019 : 		 APOCALYPTICA подписали контракт с SILVER LINING MUSIC

4 июн 2019 : 		 APOCALYPTICA завершили работу над полностью инструментальным альбомом

5 апр 2019 : 		 Видео из DVD APOCALYPTICA

9 фев 2019 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

15 дек 2018 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

2 дек 2018 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

18 ноя 2018 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

29 май 2018 : 		 APOCALYPTICA отправятся в студию зимой

4 фев 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA
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|||| 21 авг 2020

LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA



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APOCALYPTICA выпустили новый сингл "Talk To Me", в записи которого принимала участие вокалистка HALESTORM Lzzy Hale.

Eicca Toppinen: «После долгих лет дружбы мы более чем счастливы выпустить песню вместе с удивительной Lzzy из HALESTORM.

У нас давно была задумка насчет этого трека и и мы просто ждали подходящего момента чтобы ее закончить ее, а а участие в нем Lizzy стало настоящей сбывшейся мечтой. Мы хотим поблагодарить ее и всю команду HALESTORM за их большую работу и дружбу».

Lizzy: "Мы с APOCALYPTICA много лет обсуждали варианты совместной работы и последний раз, когда я видела Eicca в Хельсинки, на фестивале Tuska в 2019 году, он предложил идею, которая в итоге стала реальностью. Я очень рада, что мир услышит этот трек. И огромное спасибо всем из APOCALYPTICA за то, что мы дружим столько лет и что позвали меня принять участие в проекте!»

Hear APOCALYPTICA's Collaboration With HALESTORM's LZZY HALE On New Single 'Talk To Me'








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