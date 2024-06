сегодня



APOCALYPTICA о сотрудничестве с фронтменом METALLICA



В беседе с мексиканским изданием Summa Inferno виолончелист из APOCALYPTICA Perttu Kivilaakso объяснил, как получилось, что James Hetfield принял участие в работе над новой версией "One":



«Я долгое время вынашивал идею создать эпическую кинематографическую версию этой песни, типа саундтрека к фильму, потому что это один из самых важных и любимых треков для меня лично, да и для многих других тоже. И именно поэтому я подумал, что история "One" действительно важна и интересна, захватывающа и трогательна, что для киноэстетики было бы очень круто иметь в треке рассказчика, который бы произносил текст. Мы даже не думали о том, чтобы на этом альбоме вообще был певец, но идея с рассказчиком, я думаю, очень крутая, потому что она привносит нечто новое в историю этого солдата и как бы погружает в его мысли. И, конечно, с самого начала James Hetfield был для нас приоритетом, когда мы подумали: "Было бы очень круто, если бы James прочёл свои собственные тексты". Но мы и мечтать не могли о том, что он когда-нибудь отвлечется от дел METALLICA, чтобы заняться чем-то другим. И поэтому в какой-то период у нас были идеи привлечь к работе какого-нибудь крутого актёра — Мадса Миккельсена или кого-то в этом роде — с отличным харизматичным голосом. Но потом, когда все партии были записаны и мы приступили к постпродакшну альбома, James вдруг сказал нам: "Почему бы вам не попросить меня сделать это?" Казалось, что он сам даже хочет это сделать — он действительно хотел. И это было потрясающе.



Я помню, когда я получил все файлы, записанные James'ом в Штатах. В тот момент я работал у себя дома в Финляндии, и я получил все его треки, импортировал их в свою сессию и начал редактировать голос Hetfield'a дома, я упал на колени и заплакал, потому что это было похоже на сбывшуюся мечту. А затем и Robert Trujillo захотел сыграть на басу в "One", потому что им, очевидно, понравилось оригинальное демо, которое я отправил им. И даже это было захватывающе, потому что я произносил текст с поэтическим подходом, это было повествование с моим собственным голосом, кроме идеального английского. Я отправил James'y собственные демо-версии и сказал: «Надеюсь, ты не против, что мне пришлось набросать рабочую версию самому. Но идея такая. Пожалуйста, сделай с этим всё, что захочешь. Это будет потрясающе". Но если говорить о работе над "One" в целом, было очень интересно и захватывающе сотрудничать с замечательным специалистом по спецэффектам Юсси Тегельманом, который работает в Лос-Анджелесе, в компании Skywalker Sound, он создал дизайн звуковых эффектов для многих замечательных фильмов, начиная с Marvel и «Доктора Стрэнджа», «Человека-паука» и тому подобных. Так что у нас был и этот элемент. Я большой фанат и кино и Marvel, и работать с величайшими людьми в мире, с крутым оркестром из Будапешта, чтобы реализовать такой проект, это, безусловно, для меня самое грандиозное и невероятное событие. И эта песня, конечно, просто нечто».







+0 -0



просмотров: 176