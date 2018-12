сегодня



Концертное видео APOCALYPTICA



Группа APOCALYPTICA, двадцать лет назад выпустившая альбом "Plays Metallica By Four Cellos", проданный тиражом более полутора миллионов копий, седьмого декабря на 2Cd+DVD и в цифровом варианте выпустит концертный релиз "Plays Metallica By Four Cellos", запись которого проходила на престижном финском Savonlinna Opera Festival.



Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "One", доступен ниже.



























