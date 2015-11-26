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Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA : видео



APOCALYPTICA пригласили вокалиста PAPA ROACH Jacoby Shaddix'a для записи кавер-версии классического хита CREAM "White Room" — видео доступно ниже.







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