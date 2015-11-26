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Apocalyptica

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15 апр 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA: видео

6 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

8 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

25 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

10 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

21 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

15 дек 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню SEPULTURA

7 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

23 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

15 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

10 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

1 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

13 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

5 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

29 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 авг 2020 : 		 LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA

19 авг 2020 : 		 LZZY HALE на новом сингле APOCALYPTICA

20 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

14 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

7 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

2 июн 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

15 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA
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Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA: видео



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APOCALYPTICA пригласили вокалиста PAPA ROACH Jacoby Shaddix'a для записи кавер-версии классического хита CREAM "White Room" — видео доступно ниже.

APOCALYPTICA + PAPA ROACH





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