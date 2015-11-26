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APOCALYPTICA исполняют песню SEPULTURA



Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках Pol'and'Rock Festival 2016, доступно ниже. Была исполнена композиция SEPULTURA "Refuse/Resist".







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