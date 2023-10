сегодня



Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA



APOCALYPTICA опубликовала следующее сообщение:



«Мы с удовольствием работаем над новой музыкой в студии, чтобы выпустить ее в 2024 году. Поскольку мы не хотим заставлять вас ждать так долго, мы решили доставить наш церковный тур прямо к вам домой!



Сегодня мы выпустили первую песню "Ruska" из нашего грядущего концертного альбома Live In Helsinki St. John's Church. Полностью альбом будет выпущен 17 ноября на всех платформах для скачивания и потокового вещания, а также на виниле и CD.



Откройте для себя нашу пластинку Live In Helsinki St. John's Church, которая была записана еще в 2021 году во время тура, который прошел по церквям Финляндии! Альбом доступен в двух форматах: на виниле 2LP gatefold прозрачного оранжевого цвета и на 2CD digisleeve. Оба формата пронумерованы и выпущены ограниченным тиражом в 1 000 копий. Погрузитесь в уникальный сплав классической и металлической музыки, записанный в акустически великолепной церкви Святого Иоанна в Хельсинки»



Трек-лист:



"Intro To The Mind"

"Deathzone"

"Sacra"

"Kaamos"

"Call My Name"

"Ruska"

"On The Rooftop With Quasimodo"

"Perttu Solo"

"Bittersweet"

"Rise"

"In Memoriam / Stroke"

"Mikko's Psalm 555/382"

"Scream For The Silent"

"Čohkka / Cortege"

"Dead Man's Eyes"

"Worlds Collide"

"Coma"

"Farewell"

"Nothing Else Matters"

"Conquest Of Paradise"







+1 -0



просмотров: 109