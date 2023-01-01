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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 30
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Apocalyptica

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2 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

9 сен 2023 : 		 APOCALYPTICA планируют релиз на 2024 год

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17 апр 2023 : 		 Участник APOCALYPTICA заявил, что группа будет выпускать синглы до выхода нового альбома

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11 ноя 2022 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA не раньше 2024

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31 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

16 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

15 апр 2022 : 		 APOCALYPTICA думают о новом альбоме
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Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA



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APOCALYPTICA опубликовала следующее сообщение:

«Мы с удовольствием работаем над новой музыкой в студии, чтобы выпустить ее в 2024 году. Поскольку мы не хотим заставлять вас ждать так долго, мы решили доставить наш церковный тур прямо к вам домой!

Сегодня мы выпустили первую песню "Ruska" из нашего грядущего концертного альбома Live In Helsinki St. John's Church. Полностью альбом будет выпущен 17 ноября на всех платформах для скачивания и потокового вещания, а также на виниле и CD.

Откройте для себя нашу пластинку Live In Helsinki St. John's Church, которая была записана еще в 2021 году во время тура, который прошел по церквям Финляндии! Альбом доступен в двух форматах: на виниле 2LP gatefold прозрачного оранжевого цвета и на 2CD digisleeve. Оба формата пронумерованы и выпущены ограниченным тиражом в 1 000 копий. Погрузитесь в уникальный сплав классической и металлической музыки, записанный в акустически великолепной церкви Святого Иоанна в Хельсинки»

Трек-лист:

"Intro To The Mind"
"Deathzone"
"Sacra"
"Kaamos"
"Call My Name"
"Ruska"
"On The Rooftop With Quasimodo"
"Perttu Solo"
"Bittersweet"
"Rise"
"In Memoriam / Stroke"
"Mikko's Psalm 555/382"
"Scream For The Silent"
"Čohkka / Cortege"
"Dead Man's Eyes"
"Worlds Collide"
"Coma"
"Farewell"
"Nothing Else Matters"
"Conquest Of Paradise"

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