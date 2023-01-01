Фрагмент нового релиза APOCALYPTICA

«Мы с удовольствием работаем над новой музыкой в студии, чтобы выпустить ее в 2024 году. Поскольку мы не хотим заставлять вас ждать так долго, мы решили доставить наш церковный тур прямо к вам домой!
Сегодня мы выпустили первую песню "Ruska" из нашего грядущего концертного альбома Live In Helsinki St. John's Church. Полностью альбом будет выпущен 17 ноября на всех платформах для скачивания и потокового вещания, а также на виниле и CD.
Откройте для себя нашу пластинку Live In Helsinki St. John's Church, которая была записана еще в 2021 году во время тура, который прошел по церквям Финляндии! Альбом доступен в двух форматах: на виниле 2LP gatefold прозрачного оранжевого цвета и на 2CD digisleeve. Оба формата пронумерованы и выпущены ограниченным тиражом в 1 000 копий. Погрузитесь в уникальный сплав классической и металлической музыки, записанный в акустически великолепной церкви Святого Иоанна в Хельсинки»
Трек-лист:
"Intro To The Mind"
"Deathzone"
"Sacra"
"Kaamos"
"Call My Name"
"Ruska"
"On The Rooftop With Quasimodo"
"Perttu Solo"
"Bittersweet"
"Rise"
"In Memoriam / Stroke"
"Mikko's Psalm 555/382"
"Scream For The Silent"
"Čohkka / Cortege"
"Dead Man's Eyes"
"Worlds Collide"
"Coma"
"Farewell"
"Nothing Else Matters"
"Conquest Of Paradise"
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет