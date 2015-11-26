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APOCALYPTICA записали трек с ISMO ALANKO



APOCALYPTICA опубликовала следующее сообщение:



«Для нас это огромное событие! Участвуя в программе Laulu Rakkaudelle (Secret Song Suomi) на MTV, мы недавно смогли сотрудничать с легендой финского рока ISMO ALANKO над новой версией его легендарного трека "Peltirumpu".



Для нас было большой честью работать с человеком, который возглавлял финский рок с 70-х годов!



Сам трек имеет неспешное развитие, прежде чем превратиться в настоящий финский рок-боевик!» http://www.apocalyptica.com

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