APOCALYPTICA записали трек с ISMO ALANKO

«Для нас это огромное событие! Участвуя в программе Laulu Rakkaudelle (Secret Song Suomi) на MTV, мы недавно смогли сотрудничать с легендой финского рока ISMO ALANKO над новой версией его легендарного трека "Peltirumpu".
Для нас было большой честью работать с человеком, который возглавлял финский рок с 70-х годов!
Сам трек имеет неспешное развитие, прежде чем превратиться в настоящий финский рок-боевик!»
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