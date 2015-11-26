Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 131
*Новое видео KREATOR 67
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 65
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 36
[= ||| все новости группы



*

Apocalyptica

*



11 фев 2022 : 		 APOCALYPTICA записали трек с ISMO ALANKO

26 ноя 2021 : 		 Тур APOCALYPTICA и EPICA перенесен на 2023

14 июл 2021 : 		 APOCALYPTICA запускает свой собственный бренд кофе

15 июн 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

8 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

26 апр 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

16 апр 2021 : 		 Стрим от APOCALYPTICA

15 апр 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA: видео

6 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

8 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

25 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

10 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

21 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

15 дек 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню SEPULTURA

7 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

23 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

15 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

10 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

1 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

13 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

5 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

29 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

21 сен 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

APOCALYPTICA записали трек с ISMO ALANKO



*
zoom
*
* *
APOCALYPTICA опубликовала следующее сообщение:

«Для нас это огромное событие! Участвуя в программе Laulu Rakkaudelle (Secret Song Suomi) на MTV, мы недавно смогли сотрудничать с легендой финского рока ISMO ALANKO над новой версией его легендарного трека "Peltirumpu".

Для нас было большой честью работать с человеком, который возглавлял финский рок с 70-х годов!

Сам трек имеет неспешное развитие, прежде чем превратиться в настоящий финский рок-боевик!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 117

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом