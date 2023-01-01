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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 58
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 38
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 15
*Новое видео DOGMA 15
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Apocalyptica

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20 июл 2023 : 		 Бокс-сет от APOCALYPTICA

31 май 2023 : 		 Участники APOCALYPTICA намерены выпустить концептуальный альбом

29 май 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

14 май 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

2 май 2023 : 		 APOCALYPTICA исполняет трек SEPULTURA

23 апр 2023 : 		 APOCALYPTICA выпустит концептуальный альбом

17 апр 2023 : 		 Участник APOCALYPTICA заявил, что группа будет выпускать синглы до выхода нового альбома

27 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

13 фев 2023 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

7 фев 2023 : 		 APOCALYPTICA исполнила песню с вокалисткой EPICA

23 дек 2022 : 		 Лидер APOCALYPTICA о сотрудничестве с вокалисткой EPICA

17 дек 2022 : 		 Вокалистка EPICA в новом видео APOCALYPTICA

11 ноя 2022 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA не раньше 2024

7 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER присоединился на сцене к APOCALYPTICA

12 сен 2022 : 		 «Полёт шмеля» от APOCALYPTICA

15 июл 2022 : 		 Пятая симфония от APOCALYPTICA

20 июн 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

3 июн 2022 : 		 Болеро от APOCALYPTICA

31 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 май 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

16 апр 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

15 апр 2022 : 		 APOCALYPTICA думают о новом альбоме

7 апр 2022 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

18 мар 2022 : 		 GEEZER BUTLER в новом сингле APOCALYPTICA

7 мар 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA
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|||| 20 июл 2023

Бокс-сет от APOCALYPTICA



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APOCALYPTICA выпустила бокс-сет альбома 7th Symphony:

«Привет всем! Некоторые из вас уже догадались, что часть группы вернулась из поездки в Лос-Анджелес, где мы работали над волшебной музыкой. Всегда приятно побывать за границей и встретиться с другими музыкантами, продюсерами, музыкальными занудами!

Пока мы прятались за толстыми стенами студий и наслаждались солнцем Лос-Анджелеса, вокруг нас происходило много интересного! Вышла новая коллекция ApocalypTEAca, впереди концерты в Финляндии и Португалии... и у нас была безумная идея о делюкс-боксе " 7th Symphony", которую мы наконец-то воплотили в жизнь!

Мы взяли наши старые декорации тех дней и использовали их фрагменты для изготовления 300 уникальных футболок. Они вошли в наш специальный фанбокс, который также включает в себя голубой двойной винил 7th Symphony. В 100 из этих 300 коробок также входят носки, оформленные в стиле иллюстраций! Мы больше не будем делать такие коробки — их всего 300!»

APOCALYPTICA Announce 7th Symphony Anniversary Deluxe Box Set; Video




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