20 июл 2023



Бокс-сет от APOCALYPTICA



APOCALYPTICA выпустила бокс-сет альбома 7th Symphony:



«Привет всем! Некоторые из вас уже догадались, что часть группы вернулась из поездки в Лос-Анджелес, где мы работали над волшебной музыкой. Всегда приятно побывать за границей и встретиться с другими музыкантами, продюсерами, музыкальными занудами!



Пока мы прятались за толстыми стенами студий и наслаждались солнцем Лос-Анджелеса, вокруг нас происходило много интересного! Вышла новая коллекция ApocalypTEAca, впереди концерты в Финляндии и Португалии... и у нас была безумная идея о делюкс-боксе " 7th Symphony", которую мы наконец-то воплотили в жизнь!



Мы взяли наши старые декорации тех дней и использовали их фрагменты для изготовления 300 уникальных футболок. Они вошли в наш специальный фанбокс, который также включает в себя голубой двойной винил 7th Symphony. В 100 из этих 300 коробок также входят носки, оформленные в стиле иллюстраций! Мы больше не будем делать такие коробки — их всего 300!»







+1 -0



просмотров: 233

