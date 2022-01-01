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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Новое видео KID ROCK 13
*Новое видео DEEP PURPLE 12
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Apocalyptica

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18 мар 2022 : 		 GEEZER BUTLER в новом сингле APOCALYPTICA

7 мар 2022 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

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14 июл 2021 : 		 APOCALYPTICA запускает свой собственный бренд кофе

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8 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

11 май 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

26 апр 2021 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

16 апр 2021 : 		 Стрим от APOCALYPTICA

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6 мар 2021 : 		 Вокалист PAPA ROACH в кавер-версии CREAM от APOCALYPTICA

28 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

8 фев 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

25 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

10 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

21 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

15 дек 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню SEPULTURA

7 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

23 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

15 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

10 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

1 ноя 2020 : 		 APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA

19 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

13 окт 2020 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA
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GEEZER BUTLER в новом сингле APOCALYPTICA



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APOCALYPTICA представила композицию "I'll Get Through It", в записи которой принимали участие Franky Perez и Geezer Butler из BLACK SABBATH.

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