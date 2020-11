сегодня



APOCALYPTICA исполняют песню METALLICA



Видео с выступления APOCALYPTICA, состоявшегося в рамках фестиваля With Full Force 2018, в ходе которого группа исполнила песню "Nothing Else Matters" группы METALLICA, доступно для просмотра ниже.







