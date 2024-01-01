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Вокалист MR. BIG: «А зачем нам прекращать?»



Eric Martin в недавней беседе заявил, что он «сомневается» в заявлении о том, что прощальный тур группы «The BIG Finish» на самом деле станет последним:



«Теперь, когда мы все прекрасно ладим, а группа так сплочена, я задумался, почему мы разрываем наше партнерство? Теперь я сомневаюсь. Я надеюсь, что мы выпустим еще несколько пластинок, но я все понимаю. Возможно, Paul [Gilbert, гитарист MR. BIG] уже не хочет так много гастролировать, так же как и я. Мы уже год в этом путешествии. Я не хочу участвовать в таких длительных турах. Мне уже не 30 лет. Мне даже не 40. Мне уже даже не 50.



Мне нравится, когда люди говорят: «О, а как же THE ROLLING STONES? Да, а как же THE ROLLING STONES? Они супербогаты. Они играют по одному концерту в неделю и прилетают на самолете и живут в пятизвездочных отелях. Они уже немного постарели и все еще зажигают, но я предполагаю, что при этом если что, то Mick'a вынесут на сцену»







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