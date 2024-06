сегодня



Новое видео MR. BIG



"Up On You", новое видео группы MR. BIG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ten, выходящего 12 июля на Frontiers Music Srl:



01. Good Luck Trying

02. I Am You

03. Right Outta Here

04. Sunday Morning Kinda Girl

05. Who We Are

06. As Good As It Gets

07. What Were You Thinking

08. Courageous

09. Up On You

10. The Frame

11. See No Okapi (instrumental - Japan bonus track)







