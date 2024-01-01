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Вокалист MR. BIG хочет сдать назад



ERIC MARTIN в интервью для KNAC.COM в очередной раз признался, что сомневается в решении группы прекратить гастроли после завершения прощального тура "The BIG Finish". На вопрос о том, что значит для него "The BIG Finish", он ответил так:



«Я не собираюсь никому морочить голову. Это значит, что гастроли закончились. Это меня немного огорчает, потому что год с небольшим назад я был на встрече и говорил: "Да. Я согласен. Пора завязывать".



Я долго не хотел уходить. Я к тому, что этот вопрос поднимался лет пять назад: "Может, устроим прощальный тур?" У нас есть и другие проекты, и трудновато поддерживать MR. BIG. Я говорил: "Нет", я болел за них: "Пожалуйста, нет. Мы должны продолжать". Но год и несколько месяцев назад я был полностью согласен с тем, что все говорят: "Да, это то, что нужно". Я даже придумал название "BIG Finish". Так что я сам вбил гвоздь в гроб. Но теперь мне хочется взять в руки большой молоток, чтобы вытащить этот гвоздь. Потому что группа в отличной форме и сильная. Публика приходит. Вышел новый альбом. Импульс налицо. И группа звучит на сцене очень слаженно.



Я бы сказал, что "BIG Finish" означает, что гастролей больше не будет. Я надеюсь, что мы всё ещё оставляем дверь открытой. Я много раз поднимал эту тему в Интернете. Даже Nick D'Virgilio, наш барабанщик, говорит: "Чуваки, мы должны дать серию концертов в Индонезии или Японии, или ещё где-то". А я в ответ: "Чувак, я надеюсь, что через несколько лет мы сможем дать четыре или пять концертов в разных местах, может быть, сыграем на фестивале с группами нашего уровня". Было бы здорово держать эту дверь открытой. И тишина. Я полагаю, что после полутора лет гастролей все просто хотят отдохнуть. Но я, например, считаю: "Давайте оседлаем эту волну, давайте сделаем это!" Но да, больше никаких крупных гастролей. Больше никаких многодневных концертов. Всё кончено».







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