Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему Пол Маккартни величайший музыкант»



Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS, David Lee Roth, TALAS) в недавнем интервью похвалил Пола Маккартни из THE BEATLES, сказав, что «почти всё, что делал Маккартни, просто гениально»:



«Некоторые люди не понимают этого. Я думаю, если дать мне достаточно времени, я заставлю их понять это. Мне повезло, я кое с кем беседовал, и он объяснял мне музыку, а потом я услышал её и подумал: "Теперь я понял". Один мой приятель сказал мне: "Это Стравинский, "Весна священная". И это было настолько противоречивое произведение, что во время дебюта на улицах Парижа начались беспорядки". Я сказал: "Ничего себе". А потом говорю: "Теперь я понял". Если бы я просто услышал это произведение, я бы подумал: "Это просто классическая музыка, которая мне не нравится". Так что иногда нужно объяснять. И я с удовольствием объясню любому, почему Пол Маккартни величайший музыкант. Джеймс Джеймерсон и всё, что касается THE TEMPTATIONS или любых записей Motown, на которых он играл, очень похож на него. Бас был повсюду. Бас Маккартни — это вообще нечто, но он настолько музыкален и так хорошо сочетается со всеми остальными компонентами песни и музыки, что это просто потрясающе.



Не знаю, рассказывал ли я эту историю публично, но один мой друг работал с — не решаюсь назвать его имя, потому что не хочу раскрывать его тайну — басистом AC/DC Клиффом Уильямсом. И мой приятель пошёл с ним по делам. Он избавлялся от старого оборудования. Я не знаю никого из AC/DC, а я самый большой фанат AC/DC всех времён. Я люблю эту группу каждой клеточкой своего сердца. И он вернулся в Нэшвилл. Он спросил: "Билл, ты дома?" Я говорю: "Да". Он: "Как дела? Я должен приехать". — "Хорошо". Он пришёл и принёс кейс. Я говорю: "Что это?" Он: "Открывай". Это оказалась битловская бас-гитара Höfner 1973 года. И он сказал: "Клифф хотел, чтобы она была у тебя". У меня на глаза навернулись слёзы. Просто потрясающе. Очевидно, Клифф знал, что я большой поклонник BEATLES. Я даже не знал, что он знает, кто я такой. Получить подарок от этого человека — одно из самых дорогих для меня сокровищ. И он как басист тоже великий музыкант. Звук пластинок AC/DC и его игра на басу — это просто потрясающе. Я был поражён. У меня были слезы на глазах».



На вопрос ведущей, как можно отблагодарить за такой подарок, Billy ответил:



«Мой друг был достаточно любезен, чтобы дать мне номер Клиффа, и я поблагодарил его лично. Он замечательный человек и невероятный музыкант. Я был просто потрясён. Это была одна из самых приятных вещей, которые кто-то когда-либо делал для меня. И, как я уже говорил, я до сих пор вне себя от счастья просто от одной мысли об этом. А сама гитара просто идеальна. И играть на ней музыку Маккартни — это облагораживает, это здорово. Я сяду с этим басом, думаю, на свой следующий день рождения, выпью бутылку вина, поставлю альбом BEATLES "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" и сыграю на этом басу. Это будет здорово». http://www.mrbigsite.com





