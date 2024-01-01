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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 41
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
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Mr. Big

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26 авг 2024 : 		 MR. BIG сыграли последний концерт

28 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BIG

27 июл 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «А зачем нам прекращать?»

25 июл 2024 : 		 BILLY SHEEHAN: «На новом MR. BIG я просто играю на басу»

21 июл 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 июл 2024 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет осенью

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28 май 2024 : 		 ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой

23 май 2024 : 		 Новая песня MR. BIG

16 май 2024 : 		 «Этот прощальный тур точно прощальный» — версия от вокалиста MR. BIG

15 май 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

8 май 2024 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет летом

2 май 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «Над обложкой думали уйму времени»

9 апр 2024 : 		 BILLY SHEEHAN о появлении MICHELE LUPPI в составе MR. BIG

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2 апр 2024 : 		 BILLY SHEEHAN не против стриминга

27 мар 2024 : 		 MR. BIG выступили с Michele Luppi

22 мар 2024 : 		 MICHELE LUPPI поможет MR. BIG

19 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

24 янв 2024 : 		 Видео полного выступления MR. BIG

22 янв 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

15 янв 2024 : 		 MR. BIG открыли американский тур

18 дек 2023 : 		 MR. BIG готовятся к записи

21 ноя 2023 : 		 У MR. BIG есть 10-13 песен

30 сен 2023 : 		 Вокалист MR. BIG: «Эти гастроли и на этом все»
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MR. BIG сыграли последний концерт



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MR. BIG отыграли последний концерт в рамках прощального тура "The BIG Finish".




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