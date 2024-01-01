Новая песня MR. BIG

MR. BIG опубликовали официальное видео с текстом на песню "Good Luck Trying", которая взята из выходящего 12 июля на Frontiers Music Srl нового альбома Ten:
01. Good Luck Trying
02. I Am You
03. Right Outta Here
04. Sunday Morning Kinda Girl
05. Who We Are
06. As Good As It Gets
07. What Were You Thinking
08. Courageous
09. Up On You
10. The Frame
11. See No Okapi (instrumental - Japan bonus track)
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