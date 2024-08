сегодня



Вокалист MR. BIG считает, что группа рано закончила



Eric Martin в интервью Roppongi Rocks вновь высказался на тот счет, что MR. BIG слишком рано попрощалась со сценой:



«Это последний тур, но он с привкусом горечи, потому что это конец, и каждый вечер мы смакуем момент, когда говорим: "Спокойной ночи. Спасибо”. А потом я машу рукой на прощание, думая: “Увидимся в следующий раз". Но мы увидимся в следующий раз, возможно, в каком-нибудь караоке-баре, на бар-мицве или на какой-нибудь акустической вечеринке, потому что я выступаю с акустическими концертами каждый год, но тогда я уже не буду играть с лучшими музыкантами в мире — во всяком случае, для меня. Так что это светлая грусть. Около недели назад я начал думать, что мы, возможно, стреляем себе в ногу, потому что сейчас мы такие сплочённые, и мы на пике. И я не знаю, может быть, это забавно, что это тур "The BIG Finish", и он заканчивается, на концертах почти каждый вечер был аншлаг, как и на фестивалях, и это здорово».



Martin заявил, что он и его коллеги по группе MR. BIG не собираются отказываться от своих слов о том, что они больше не будут гастролировать:



«Мы не из тех, кто говорит, что мы уходим и всё кончено, и мы больше никогда не будем гастролировать... В будущем мы можем выступить раз в пару лет или ещё как-нибудь, но мы не собираемся вести себя так, как MÖTLEY CRÜE или KISS. И не в обиду им будет сказано, потому что большое число поклонников продолжает приходить на их концерты, но мы не собираемся так поступать. Возможно, мы слишком гордые».



На вопрос о том, есть ли вероятность того, что MR. BIG в будущем выпустить ещё несколько студийных альбомов, Eric ответил:



«На днях мы вместе с Billy [Sheehan'ом, басистом MR. BIG] давали интервью... Я не могу залезть ему в голову. Я не знаю, что он думает. Я знаю, что лично я хотел бы выпускать альбомы и дальше. Если мы больше не будем гастролировать по разным причинам — например, я не хочу гастролировать слишком долго... Этот тур длится уже год. Я просто не смогу. Я слишком стар... Все говорят: "А как же THE ROLLING STONES?" Да. А как же THE ROLLING STONES? Они прилетают на собственном самолёте, дают одно шоу, а через две недели устраивают другое. А у нас беспрерывные гастроли. Ночёвок в гостиницах почти нет. Мы живём в туровом автобусе, и это как большой турпоход для пожилых мужчин. Так что я бы хотел записать ещё несколько альбомов. Но то интервью проходило так: у меня спросили: "Вы собираетесь записать ещё один альбом?" А я такой: "С удовольствием". А Billy отвечает: "Нет, на этом всё". Я говорю: "Ну ладно". Но Billy по жизни из тех людей, кто всегда говорит: "Никогда не говори никогда"».







