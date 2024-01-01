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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 24
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Mr. Big

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BILLY SHEEHAN: «На новом MR. BIG я просто играю на басу»



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BILLY SHEEHAN в недавнем интервью рассказал о новой пластинке MR. BIG:

«Мы взяли перерыв в туре и смогли записать альбом. Я был очень занят и не смог присутствовать при сочинении. Поэтому я приехал и просто сыграл на басу. И это было здорово. Из серии: "Что у тебя есть? Ладно. Может быть, это сработает". И я записал небольшую басовую партию.

Я часто делаю это в своей домашней студии, записываюсь для многих клиентов со всего мира. И они присылают мне записи — некоторые из них профессионалы или полупрофессионалы, так что то, что они присылают, уже довольно хорошо звучит. Но некоторые из них совсем новички или никогда раньше не записывались, и они не знают, что делать. И тогда у нас появляются эти разрозненные части, которые ещё не сложились в песню. И мы должны сделать так, чтобы это сработало. Так что это своего рода вызов. За те пару лет, что мы занимаемся подобным, я и мой звукоинженер обнаружили, что бас действительно может — не обязательно я или мой бас — но сам бас действительно может улучшить или испортить запись. Удивительно, насколько сильно эти низкочастотные звуки влияют на всё остальное в песне. И мы слушали песню и смотрели друг на друга: "О Боже. Что нам делать? Боже. Дай-ка я попробую", и снова нажимали кнопку записи. А к концу дня мы говорили: "Всё получилось". Так что, к счастью, с MR. BIG у нас не было такой ситуации — песни были очень цельными, но было здорово иметь возможность просто прийти в студию и создать басовую линию, которая возникла из ниоткуда и просто из моего первого впечатления о том, как звучит песня. У меня не было времени на репетиции песен. Так что в каком-то смысле это даже хорошо, потому что это было спонтанно, и я не обдумывал всё заранее. Размышления очень легко испортят песню, если слишком много думать о ней. Просто делайте то, что получается. И так часто бывает с сочинительством. Ты просто придумываешь партию и думаешь: "Мне нравится эта партия. Круто. Хорошо". А на следующий день уже думаешь: "Может, нам стоит... Подождите секунду. Погодите, мы уже сделали это. А теперь вы передумали". Так что это был классный подход. Я просто пришёл в студию и сыграл на басу, и мы придумали несколько классных вещей».




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