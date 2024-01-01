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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
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*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит RAMMSTEIN 12
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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Mr. Big

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21 июл 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 июл 2024 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет осенью

15 июл 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

20 июн 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

28 май 2024 : 		 ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой

23 май 2024 : 		 Новая песня MR. BIG

16 май 2024 : 		 «Этот прощальный тур точно прощальный» — версия от вокалиста MR. BIG

15 май 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

8 май 2024 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет летом

2 май 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «Над обложкой думали уйму времени»

9 апр 2024 : 		 BILLY SHEEHAN о появлении MICHELE LUPPI в составе MR. BIG

8 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

2 апр 2024 : 		 BILLY SHEEHAN не против стриминга

27 мар 2024 : 		 MR. BIG выступили с Michele Luppi

22 мар 2024 : 		 MICHELE LUPPI поможет MR. BIG

19 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

24 янв 2024 : 		 Видео полного выступления MR. BIG

22 янв 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

15 янв 2024 : 		 MR. BIG открыли американский тур

18 дек 2023 : 		 MR. BIG готовятся к записи

21 ноя 2023 : 		 У MR. BIG есть 10-13 песен

30 сен 2023 : 		 Вокалист MR. BIG: «Эти гастроли и на этом все»

14 сен 2023 : 		 ERIC MARTIN, STEVE BROWN и P.J. FARLEY исполнили песни MR. BIG и TRIXTER

10 авг 2023 : 		 За кулисами MR. BIG

3 авг 2023 : 		 Видео полного выступления MR. BIG

2 авг 2023 : 		 MR. BIG в Сеуле
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Видео с выступления MR. BIG



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Видео с выступления MR. BIG, которое состоялось 13 июля в рамках фестиваля Midalidare Rock In The Wine Valley в Болгарии, доступно для просмотра ниже.




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